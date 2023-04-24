Жителям ЯНАО дадут больше денег на жилье в Тюмени

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор считает программу «Сотрудничество„эффективным инструментом Фото:

В Тюменской области до 2,5 млрд рублей увеличили бюджет программы «Сотрудничество» на приобретение жилья жителями ЯНАО. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюменской области увеличен бюджет программы „Сотрудничество“. Дополнительные средства — 2,5 млрд рублей — направят на предоставление ямальцам социальных выплат на покупку жилья в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал программу «Сотрудничество» эффективным инструментом, который помогает улучшить качество жизни людей. «Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами», — добавил Моор.

Известно, что за последние пять лет жилье в Тюменской области приобрели больше 3,5 тысяч ямальских семей. Ранее URA.RU рассказало о том, как санкции помогли властям «тюменской матрешки» сэкономить на «Сотрудничестве».

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В Тюменской области до 2,5 млрд рублей увеличили бюджет программы «Сотрудничество» на приобретение жилья жителями ЯНАО. Об этом в telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области увеличен бюджет программы „Сотрудничество“. Дополнительные средства — 2,5 млрд рублей — направят на предоставление ямальцам социальных выплат на покупку жилья в Тюменской области», — говорится в сообщении. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал программу «Сотрудничество» эффективным инструментом, который помогает улучшить качество жизни людей. «Механизм давно отработан, любые решения принимаются оперативно и сообща с коллегами-губернаторами», — добавил Моор. Известно, что за последние пять лет жилье в Тюменской области приобрели больше 3,5 тысяч ямальских семей. Ранее URA.RU рассказало о том, как санкции помогли властям «тюменской матрешки» сэкономить на «Сотрудничестве».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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