Санкции помогли властям «тюменской матрешки» сэкономить на «Сотрудничестве»

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, аэропорт, чиновник, бизнесмен, авиация, airbus, самолет, эйрбас, авиасалон
Власти перестали платить за самолеты Airbus Фото:
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Из-за западных санкции власти регионов «тюменской матрешки» уменьшили расходы на выплаты по лизингу самолетов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в 2022 году финансирование транспортного обслуживания населения ЯНАО по межрегиональной программе «Сотрудничество» было исполнено только на 33,5%.

«Расходы по организации транспортного обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе профинансированы исходя из фактической потребности на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда, осуществляющие перевозки по маршрутам, соединяющим Тюмень с городами ЯНАО. В связи с введенными санкциями с марта приостановлена оплата за воздушные суда Airbus А320 и Airbus А321», — говорится в ответе властей на запрос URA.RU.

Согласно плану, по программе «Сотрудничество» в 2022 году на транспортное обслуживание жителей Ямала предполагалось потратить 3,271 млрд рублей. В итоге было профинансировано менее 1,1 млрд рублей.

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Из-за западных санкции власти регионов «тюменской матрешки» уменьшили расходы на выплаты по лизингу самолетов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в 2022 году финансирование транспортного обслуживания населения ЯНАО по межрегиональной программе «Сотрудничество» было исполнено только на 33,5%. «Расходы по организации транспортного обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе профинансированы исходя из фактической потребности на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда, осуществляющие перевозки по маршрутам, соединяющим Тюмень с городами ЯНАО. В связи с введенными санкциями с марта приостановлена оплата за воздушные суда Airbus А320 и Airbus А321», — говорится в ответе властей на запрос URA.RU. Согласно плану, по программе «Сотрудничество» в 2022 году на транспортное обслуживание жителей Ямала предполагалось потратить 3,271 млрд рублей. В итоге было профинансировано менее 1,1 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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