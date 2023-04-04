Санкции помогли властям «тюменской матрешки» сэкономить на «Сотрудничестве»

04 апреля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Власти перестали платить за самолеты Airbus Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за западных санкции власти регионов «тюменской матрешки» уменьшили расходы на выплаты по лизингу самолетов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в 2022 году финансирование транспортного обслуживания населения ЯНАО по межрегиональной программе «Сотрудничество» было исполнено только на 33,5%. «Расходы по организации транспортного обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе профинансированы исходя из фактической потребности на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда, осуществляющие перевозки по маршрутам, соединяющим Тюмень с городами ЯНАО. В связи с введенными санкциями с марта приостановлена оплата за воздушные суда Airbus А320 и Airbus А321», — говорится в ответе властей на запрос URA.RU. Согласно плану, по программе «Сотрудничество» в 2022 году на транспортное обслуживание жителей Ямала предполагалось потратить 3,271 млрд рублей. В итоге было профинансировано менее 1,1 млрд рублей.

Из-за западных санкции власти регионов «тюменской матрешки» уменьшили расходы на выплаты по лизингу самолетов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Ранее агентство писало, что в 2022 году финансирование транспортного обслуживания населения ЯНАО по межрегиональной программе «Сотрудничество» было исполнено только на 33,5%. «Расходы по организации транспортного обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе профинансированы исходя из фактической потребности на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда, осуществляющие перевозки по маршрутам, соединяющим Тюмень с городами ЯНАО. В связи с введенными санкциями с марта приостановлена оплата за воздушные суда Airbus А320 и Airbus А321», — говорится в ответе властей на запрос URA.RU. Согласно плану, по программе «Сотрудничество» в 2022 году на транспортное обслуживание жителей Ямала предполагалось потратить 3,271 млрд рублей. В итоге было профинансировано менее 1,1 млрд рублей.