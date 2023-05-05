Shot: Егор Крид экстренно погасил все долги по налогам

Российский певец Егор Крид оперативно выплатил все задолженности по налогам. Об этом сообщает Shot. За последний месяц артист заплатил более миллиона рублей.
«Егор Крид оперативно выплатил все последние налоговые задолженности, чтобы снять все вопросики к себе со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД», — сообщают авторы канала. Они уточняют, что артист за прошлый месяц выплатил миллион рублей.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на блогера Елену Блиновскую, передают Дни.ру. Ее обвиняют в невыплате налогов в размере 918 миллионов рублей. Дело о невыплате налогов заводили и на блогера Александру Митрошину, передает телеканал 360. Она заявляла, что погасила основную часть долгов. После ситуации с Блиновской ФНС проверяет доходы популярных блогеров.
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