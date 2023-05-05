Москалькова и украинский омбудсмен нашли 30 пропавших без вести

Российская сторона нашла на Украине более 30 людей, которые пропали без вести. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сотрудничает с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
«По сообщению украинской стороны мы нашли более 30 людей без вести пропавших, 34 ребенка воссоединились со своими родителями, бабушками, опекунами», — заявила Москалькова, ее слова приводит ТАСС. Уполномоченный по правам человека в РФ помогает Лубинцу в поисках пропавших.
По данным на декабрь 2022 года, на Украине пропали без вести 15 тысяч человек. Об этом заявила уполномоченный по вопросам обеспечения прав украинских военных Алена Вербицкая. Спустя время, число, пропавших без вести, выросло до 23 тысяч человек, заявили в Министерстве внутренних дел Украины. Об этом сообщает RT.
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