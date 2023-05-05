«Известия»: в 90% регионов РФ считают необходимой эвтаназию агрессивных животных 06 мая 2023 в 04:00 Размер текста - 17 + В большинстве регионов РФ выступают за эвтаназию агрессивных животных Фото: Александр Елизаров © URA.RU Абсолютное большинстве регионов РФ высказались в поддержку эвтаназии для агрессивных животных. Соответствующий законопроект может быть принят в ближайшее время, рассказали источники в нижней палате Федерального собрания. «В 90% регионов РФ настаивают на том, что эвтаназия агрессивных животных необходима. <…> В Минприроды также считают, что субъекты должны иметь право самостоятельно регулировать популяцию бездомных собак. Но для начала предстоит выработать общие критерии немотивированной агрессии», — передают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев потребовал ужесточить наказание за нападение животных на человека. По его словам, недопустимо, что за причинение тяжкого вреда здоровью человека животным, его владелец наказывается шестью месяцами заключения или штрафом до 5000 рублей. Абсолютное большинстве регионов РФ высказались в поддержку эвтаназии для агрессивных животных. Соответствующий законопроект может быть принят в ближайшее время, рассказали источники в нижней палате Федерального собрания. «В 90% регионов РФ настаивают на том, что эвтаназия агрессивных животных необходима. <…> В Минприроды также считают, что субъекты должны иметь право самостоятельно регулировать популяцию бездомных собак. Но для начала предстоит выработать общие критерии немотивированной агрессии», — передают «Известия» со ссылкой на собственные источники. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев потребовал ужесточить наказание за нападение животных на человека. По его словам, недопустимо, что за причинение тяжкого вреда здоровью человека животным, его владелец наказывается шестью месяцами заключения или штрафом до 5000 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям