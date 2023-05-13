13 мая 2023

Богомаз: украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотник ВСУ атаковал консервный завод в Брянской области, сообщил Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Это не первая атака со стороны ВСУ в Стародубе. Ранее там украинский беспилотник обстрелял административное здание. 11 мая украинская сторона попыталась атаковать в Брянской области нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате происшествия были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти.

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Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Это не первая атака со стороны ВСУ в Стародубе. Ранее там украинский беспилотник обстрелял административное здание. 11 мая украинская сторона попыталась атаковать в Брянской области нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате происшествия были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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