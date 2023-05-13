Богомаз: украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания», —
Это не первая атака со стороны ВСУ в Стародубе. Ранее там украинский беспилотник обстрелял административное здание. 11 мая украинская сторона попыталась атаковать в Брянской области нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате происшествия были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!