Богомаз: украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области 14 мая 2023 в 02:05 Размер текста - 17 + Беспилотник ВСУ атаковал консервный завод в Брянской области, сообщил Богомаз Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Это не первая атака со стороны ВСУ в Стародубе. Ранее там украинский беспилотник обстрелял административное здание. 11 мая украинская сторона попыталась атаковать в Брянской области нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате происшествия были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, повреждена крыша здания. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Это не первая атака со стороны ВСУ в Стародубе. Ранее там украинский беспилотник обстрелял административное здание. 11 мая украинская сторона попыталась атаковать в Брянской области нефтебазу, принадлежащую корпорации «Роснефть». В результате происшествия были повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям