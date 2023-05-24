Репетитор раскрыла, как подготовиться к ЕГЭ в короткие сроки

Репетитор Смолер: для быстрой подготовки к ЕГЭ необходимо решать КИМы перед экзаменом

24 мая 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Решение КИМов позволит набрать дополнительные баллы на ЕГЭ, заявила Вероника Смолер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для быстрой подготовки к ЕГЭ перед самим экзаменом необходимо проанализировать внутришкольные пробники и самостоятельно решить контрольно-измерительные материалы (КИМы). Об этом рассказала репетитор по русскому языку Вероника Смолер. «Если школьник год не уделял достаточного внимания предмету, то чуда не произойдет. <…> Откройте КИМ ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые „западают“», — рассказала Смолер Газете.ru . Также она посоветовала решить внутришкольные пробники и сравнить их с заданиями из КИМов. Смолер уточнила, что эти способы помогут устранить пробелы и набрать несколько дополнительных баллов на ЕГЭ. Психолог Михаил Лабковский призвал детей и родителей спокойнее относиться к ЕГЭ, передают «Дни.ру». По его словам, экзамены не стоят того, чтобы «гробить» свое здоровье. В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что в данный момент вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается, пишет «Ридус».

Для быстрой подготовки к ЕГЭ перед самим экзаменом необходимо проанализировать внутришкольные пробники и самостоятельно решить контрольно-измерительные материалы (КИМы). Об этом рассказала репетитор по русскому языку Вероника Смолер. «Если школьник год не уделял достаточного внимания предмету, то чуда не произойдет. <…> Откройте КИМ ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые „западают“», — рассказала Смолер Газете.ru. Также она посоветовала решить внутришкольные пробники и сравнить их с заданиями из КИМов. Смолер уточнила, что эти способы помогут устранить пробелы и набрать несколько дополнительных баллов на ЕГЭ. Психолог Михаил Лабковский призвал детей и родителей спокойнее относиться к ЕГЭ, передают «Дни.ру». По его словам, экзамены не стоят того, чтобы «гробить» свое здоровье. В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что в данный момент вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается, пишет «Ридус».