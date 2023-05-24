Репетитор раскрыла, как подготовиться к ЕГЭ в короткие сроки

Репетитор Смолер: для быстрой подготовки к ЕГЭ необходимо решать КИМы перед экзаменом
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Решение КИМов позволит набрать дополнительные баллы на ЕГЭ, заявила Вероника Смолер Фото:

Для быстрой подготовки к ЕГЭ перед самим экзаменом необходимо проанализировать внутришкольные пробники и самостоятельно решить контрольно-измерительные материалы (КИМы). Об этом рассказала репетитор по русскому языку Вероника Смолер.

«Если школьник год не уделял достаточного внимания предмету, то чуда не произойдет. <…> Откройте КИМ ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые „западают“», — рассказала Смолер Газете.ru. Также она посоветовала решить внутришкольные пробники и сравнить их с заданиями из КИМов. Смолер уточнила, что эти способы помогут устранить пробелы и набрать несколько дополнительных баллов на ЕГЭ.

Психолог Михаил Лабковский призвал детей и родителей спокойнее относиться к ЕГЭ, передают «Дни.ру». По его словам, экзамены не стоят того, чтобы «гробить» свое здоровье. В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что в данный момент вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается, пишет «Ридус».

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Для быстрой подготовки к ЕГЭ перед самим экзаменом необходимо проанализировать внутришкольные пробники и самостоятельно решить контрольно-измерительные материалы (КИМы). Об этом рассказала репетитор по русскому языку Вероника Смолер. «Если школьник год не уделял достаточного внимания предмету, то чуда не произойдет. <…> Откройте КИМ ЕГЭ по русскому языку и подробно разберите задания, в которых допускаете ошибки. Откройте кодификатор и найдите темы, которые „западают“», — рассказала Смолер Газете.ru. Также она посоветовала решить внутришкольные пробники и сравнить их с заданиями из КИМов. Смолер уточнила, что эти способы помогут устранить пробелы и набрать несколько дополнительных баллов на ЕГЭ. Психолог Михаил Лабковский призвал детей и родителей спокойнее относиться к ЕГЭ, передают «Дни.ру». По его словам, экзамены не стоят того, чтобы «гробить» свое здоровье. В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что в данный момент вопрос отмены ЕГЭ не обсуждается, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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