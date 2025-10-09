Историка русской кухни отправили в СИЗО по делу о дискредитации ВС РФ. Фото

Суд арестовал блогера Павла Сюткина за фейки о ВС РФ
Блогер Павел Сюткин, известный как «историк русской кухни», арестован на два месяца по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. 

«Столичный суд избрал меру пресечения блогеру Павлу Сюткину, позиционирующему себя как „историк русской кухни“. Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу на два месяца. Сюткин обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ», — указано в официальном telegram-канале судов.

Уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина было возбуждено Черемушкинским межрайонным следственным отделом по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. Поводом стали публикации в его telegram-канале, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, содержали ложные сведения о действиях российских ВС против мирного населения на Украине. После возбуждения дела Сюткин был доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий.

