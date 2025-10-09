В Уфе загорелся жилой дом

Пожар на улице Майора Доставалова в Уфе полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших. К тушению привлекали 26 человек и 8 единиц техники. На место пожара выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра для оценки обстановки и проведения замеров вредных веществ в воздухе», — отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» в промышленной зоне Черниковки произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По данным главы Орджоникидзевского района Рустема Хамитова, в результате ЧП никто не пострадал.
