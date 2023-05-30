В Риге снесли памятник Пушкину

Памятник Пушкину передадут Союзу художников Латвии
В Риге снесли памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает латвийский портал Delfi. По данным журналистов, соответствующее решение власти приняли еще в марте этого года.
«30 мая Рижское агентство памятников переместило на склад скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда», — пишет Delfi, ссылаясь на местное самоуправление. Журналисты уточнили, что после заключение необходимых договоров памятник передадут Союзу художников Латвии.
Ранее в Польше в прямом эфире снесли советский памятник Благодарности Красной армии. Монумент был возведен в 1945 году.
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