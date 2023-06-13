13 июня 2023

WSJ: США уговаривали Украину не взрывать «Северные потоки»

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Сотрудники ЦРУ получили информацию о планах Киева разрушить газопроводы Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

ЦРУ предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает источник, уточнив, что летом 2022 года сотрудники ЦРУ получили информацию о планах Киева разрушить газопроводы между РФ и Европой.

«Центральное разведывательное управление США предупредило правительство Украины не атаковать газопроводы „Северный поток“ прошлым летом после того, как оно получило подробную информацию о заговоре Украины с целью разрушения основного энергетического сообщения между Россией и Европой», — передает информацию источника The Wall Street Journal.

Газета Politico утверждает, что подготовкой операции руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Разведка Нидерландов якобы получила информацию о «неизбежном нападении» на «Северные потоки» из украинского источника в июне — за три месяца до того, как произошла серия подводных взрывов. Залужный руководил операцией, в которой участвовали водолазы, передвигавшиеся на паруснике.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Причастность Киева к подрыву газопроводов отрицал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, пишет МК. Американская газета Politico заявила, что причастность к организации подрыва имеет главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный. Издание сообщило, что он занимался разработкой операции, в которой принимали участие водолазы, пишет «Национальная служба новостей».

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ЦРУ предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает источник, уточнив, что летом 2022 года сотрудники ЦРУ получили информацию о планах Киева разрушить газопроводы между РФ и Европой. «Центральное разведывательное управление США предупредило правительство Украины не атаковать газопроводы „Северный поток“ прошлым летом после того, как оно получило подробную информацию о заговоре Украины с целью разрушения основного энергетического сообщения между Россией и Европой», — передает информацию источника The Wall Street Journal. Газета Politico утверждает, что подготовкой операции руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Разведка Нидерландов якобы получила информацию о «неизбежном нападении» на «Северные потоки» из украинского источника в июне — за три месяца до того, как произошла серия подводных взрывов. Залужный руководил операцией, в которой участвовали водолазы, передвигавшиеся на паруснике. Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Причастность Киева к подрыву газопроводов отрицал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, пишет МК. Американская газета Politico заявила, что причастность к организации подрыва имеет главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный. Издание сообщило, что он занимался разработкой операции, в которой принимали участие водолазы, пишет «Национальная служба новостей».
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