«Известия»: в метанол хотят добавлять рвотный химикат на фоне отравлений сидром

21 июня 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В России предложили подмешивать в метанол рвотные добавки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Совете Федерации предложили добавлять в метанол рвотный химикат, чтобы уберечь людей от отравлений алкоголем, например таким как суррогатный сидр. Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Метанол — это бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений», -цитируют «Известия» слова Рябухина. Речь идет, как отмечает издание, о нескольких вариантах добавок, например, изменении цвета, запаха или вкуса. По словам Рябухина, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, вызывающей рвотный рефлекс и мешающей выпить метанол. В России, по данным эксперта, уже нашли изготовителя такого денатурата. Ранее в России суррогатным сидром отравились больше ста человек. В напитке был метанол. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.

В Совете Федерации предложили добавлять в метанол рвотный химикат, чтобы уберечь людей от отравлений алкоголем, например таким как суррогатный сидр. Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Метанол — это бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений», -цитируют «Известия» слова Рябухина. Речь идет, как отмечает издание, о нескольких вариантах добавок, например, изменении цвета, запаха или вкуса. По словам Рябухина, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, вызывающей рвотный рефлекс и мешающей выпить метанол. В России, по данным эксперта, уже нашли изготовителя такого денатурата. Ранее в России суррогатным сидром отравились больше ста человек. В напитке был метанол. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.