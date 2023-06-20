20 июня 2023

«Известия»: в метанол хотят добавлять рвотный химикат на фоне отравлений сидром

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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, цистерны, спирт
В России предложили подмешивать в метанол рвотные добавки Фото:

В Совете Федерации предложили добавлять в метанол рвотный химикат, чтобы уберечь людей от отравлений алкоголем, например таким как суррогатный сидр. Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Метанол — это бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений», -цитируют «Известия» слова Рябухина.

Речь идет, как отмечает издание, о нескольких вариантах добавок, например, изменении цвета, запаха или вкуса. По словам Рябухина, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, вызывающей рвотный рефлекс и мешающей выпить метанол. В России, по данным эксперта, уже нашли изготовителя такого денатурата.

Ранее в России суррогатным сидром отравились больше ста человек. В напитке был метанол. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.

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В Совете Федерации предложили добавлять в метанол рвотный химикат, чтобы уберечь людей от отравлений алкоголем, например таким как суррогатный сидр. Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Метанол — это бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы эта жидкость имела цветовой пигмент либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений», -цитируют «Известия» слова Рябухина. Речь идет, как отмечает издание, о нескольких вариантах добавок, например, изменении цвета, запаха или вкуса. По словам Рябухина, у Минпромторга нет серьезных возражений против добавки, вызывающей рвотный рефлекс и мешающей выпить метанол. В России, по данным эксперта, уже нашли изготовителя такого денатурата. Ранее в России суррогатным сидром отравились больше ста человек. В напитке был метанол. Об этом рассказали представители сообщила Минздрава России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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