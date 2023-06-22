22 июня 2023

ОЗХО: США по конвенции осталось уничтожить последний склад с химоружием

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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, гильзы снарядов химоружия
Последние запасы химоружия будут уничтожены в Блю-Грассе Фото:

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывает, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия. Об этом говорится в сообщении организации.

«США сообщили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. Ожидается, что в ближайшие недели последние запасы химического оружия будут уничтожены и на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки», — сообщает ОЗХО в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне призвало Америку уничтожить химическое оружие. Также дипломатические представители опровергли утверждения о том, что Россия обладает химоружием.

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывает, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия. Об этом говорится в сообщении организации. «США сообщили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. Ожидается, что в ближайшие недели последние запасы химического оружия будут уничтожены и на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки», — сообщает ОЗХО в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне призвало Америку уничтожить химическое оружие. Также дипломатические представители опровергли утверждения о том, что Россия обладает химоружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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