ОЗХО: США по конвенции осталось уничтожить последний склад с химоружием

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывает, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия. Об этом говорится в сообщении организации.
«США сообщили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. Ожидается, что в ближайшие недели последние запасы химического оружия будут уничтожены и на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки», — сообщает ОЗХО в соцсети Twitter.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне призвало Америку уничтожить химическое оружие. Также дипломатические представители опровергли утверждения о том, что Россия обладает химоружием.
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