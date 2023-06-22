ОЗХО: США по конвенции осталось уничтожить последний склад с химоружием 23 июня 2023 в 01:55 Размер текста - 17 + Последние запасы химоружия будут уничтожены в Блю-Грассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывает, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия. Об этом говорится в сообщении организации. «США сообщили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. Ожидается, что в ближайшие недели последние запасы химического оружия будут уничтожены и на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки», — сообщает ОЗХО в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне призвало Америку уничтожить химическое оружие. Также дипломатические представители опровергли утверждения о том, что Россия обладает химоружием. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывает, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия. Об этом говорится в сообщении организации. «США сообщили о завершении работ по уничтожению на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. Ожидается, что в ближайшие недели последние запасы химического оружия будут уничтожены и на объекте в Блю-Грассе (штат Кентукки», — сообщает ОЗХО в соцсети Twitter. Ранее сообщалось, что российское посольство в Вашингтоне призвало Америку уничтожить химическое оружие. Также дипломатические представители опровергли утверждения о том, что Россия обладает химоружием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям