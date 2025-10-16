В ВСУ заявили об ударе по учебному центру

Одно из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ подверглось удару. Об этом заявило оперативное командование «Юг».
По предварительным данным, по объекту были выпущены две баллистические ракеты. В момент удара на территории подразделения находился личный состав. Об этом заявили в оперативном командовании в соцсетях.
Ранее, 24 июня, представители Сухопутных войск Украины информировали об ударе беспилотных летательных аппаратов по учебному центру ВСУ, в результате чего был ранен один военнослужащий. 22 июня сообщалось о ракетном ударе по тренировочному полигону, тогда погибли трое военных и еще 11 получили ранения. Спустя время Сухопутные войска также заявляли об атаке, повлекшей гибель трех военнослужащих.
