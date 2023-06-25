25 июня 2023

Москвичам рассказали, как будет оплачиваться понедельник, объявленный выходным днем

РИАН: москвичам, работающим в понедельник, заплатят как за обычный рабочий день
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Оплата выходного для москвичей в двойном размере не требуется, заявила Имранова Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Понедельник, объявленный выходным для жителей Москвы, должен оплачиваться как обычный рабочий день. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.

«Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ», — передает словам Имрановой РИА Новости. По ее словам, для оформления документов работодателям следует обратиться к разъяснениям, опубликованными Минтрудом во время пандемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем для жителей столицы. Изменения введены из-за попытки мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. После того, как Пригожин отказался продолжать мятеж, глава столицы не отменил выходной.

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Понедельник, объявленный выходным для жителей Москвы, должен оплачиваться как обычный рабочий день. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова. «Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ», — передает словам Имрановой РИА Новости. По ее словам, для оформления документов работодателям следует обратиться к разъяснениям, опубликованными Минтрудом во время пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем для жителей столицы. Изменения введены из-за попытки мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. После того, как Пригожин отказался продолжать мятеж, глава столицы не отменил выходной.
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