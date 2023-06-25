Москвичам рассказали, как будет оплачиваться понедельник, объявленный выходным днем

Понедельник, объявленный выходным для жителей Москвы, должен оплачиваться как обычный рабочий день. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.
«Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ», — передает словам Имрановой РИА Новости. По ее словам, для оформления документов работодателям следует обратиться к разъяснениям, опубликованными Минтрудом во время пандемии коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем для жителей столицы. Изменения введены из-за попытки мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. После того, как Пригожин отказался продолжать мятеж, глава столицы не отменил выходной.
Понедельник, объявленный выходным для жителей Москвы, должен оплачиваться как обычный рабочий день. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова. «Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ», — передает словам Имрановой РИА Новости. По ее словам, для оформления документов работодателям следует обратиться к разъяснениям, опубликованными Минтрудом во время пандемии коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем для жителей столицы. Изменения введены из-за попытки мятежа основателя частной армии Евгений Пригожина. После того, как Пригожин отказался продолжать мятеж, глава столицы не отменил выходной.