112: телефонные мошенники похитили москвичку, представившись сотрудниками ФСБ

Телефонные мошенники убедили москвичку срочно покинуть Москву Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Москве телефонные мошенники похитили женщину, прикинувшись сотрудниками ФСБ. Злоумышленникам удалось довезти ее до населенного пункта Дивеево Нижегородской области, пишет telegram-канал 112.

Злоумышленники сказали женщине, что на нее якобы повесили многомиллионный долг, из-за чего теперь готовится покушение. Поэтому ей было необходимо уехать из города. «С сыном не связывалась, потому что мне говорили, что это ФСБ работает, и вам нельзя разглашать. Я подписку писала о неразглашении. Они говорили, что никому не сообщайте, картой не пользуйтесь», — рассказала Мария Луганская, которую похитили.

Также мошенники связывались с ее сыном и требовали выкуп за информацию о ее местонахождении. Сам сын пропавшей женщины провел собственное расследование, в результате которого выяснил, что мать взяла на работе отпуск за свой счет и купила новую сим-карту, а после просто исчезла. Позже москвичку нашли под Нижним Новгородом.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.