112: телефонные мошенники похитили москвичку, представившись сотрудниками ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Телефонные мошенники убедили москвичку срочно покинуть Москву Фото:

В Москве телефонные мошенники похитили женщину, прикинувшись сотрудниками ФСБ. Злоумышленникам удалось довезти ее до населенного пункта Дивеево Нижегородской области, пишет telegram-канал 112.

Злоумышленники сказали женщине, что на нее якобы повесили многомиллионный долг, из-за чего теперь готовится покушение. Поэтому ей было необходимо уехать из города. «С сыном не связывалась, потому что мне говорили, что это ФСБ работает, и вам нельзя разглашать. Я подписку писала о неразглашении. Они говорили, что никому не сообщайте, картой не пользуйтесь», — рассказала Мария Луганская, которую похитили.

Также мошенники связывались с ее сыном и требовали выкуп за информацию о ее местонахождении. Сам сын пропавшей женщины провел собственное расследование, в результате которого выяснил, что мать взяла на работе отпуск за свой счет и купила новую сим-карту, а после просто исчезла. Позже москвичку нашли под Нижним Новгородом.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве телефонные мошенники похитили женщину, прикинувшись сотрудниками ФСБ. Злоумышленникам удалось довезти ее до населенного пункта Дивеево Нижегородской области, пишет telegram-канал 112. Злоумышленники сказали женщине, что на нее якобы повесили многомиллионный долг, из-за чего теперь готовится покушение. Поэтому ей было необходимо уехать из города. «С сыном не связывалась, потому что мне говорили, что это ФСБ работает, и вам нельзя разглашать. Я подписку писала о неразглашении. Они говорили, что никому не сообщайте, картой не пользуйтесь», — рассказала Мария Луганская, которую похитили. Также мошенники связывались с ее сыном и требовали выкуп за информацию о ее местонахождении. Сам сын пропавшей женщины провел собственное расследование, в результате которого выяснил, что мать взяла на работе отпуск за свой счет и купила новую сим-карту, а после просто исчезла. Позже москвичку нашли под Нижним Новгородом. URA.RU направило запрос в СУ СК России по городу Москве для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...