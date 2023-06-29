Путин велел регионам продвигать местную продукцию на мировые рынки

29 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Товары российских регионов должны быть узнаваемы во всем мире, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Каждый регион РФ должен выработать политику по продвижению российских брендов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. «Нужна целенаправленная политика продвижения наших брендов на всех уровнях. Свои программы продвижения марок должны быть у каждого региона», — рассказал президент. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что сейчас важно формировать экономику, которая сама создает товары и услуги. По его словам, эта задача по силам российским регионам. Также Путин упомянул о важности поддержки российских производителей. «Важно помочь российским производителям раскрутиться, наши собственные торговые марки, которые будут узнаваемы в мире», — объяснил российский лидер. Он уточнил, что можно начать продвижение с «ближайших соседей». Ранее стало известно, что власти РФ перезапускают авиационную отрасль, которая попала под сильный удар из-за санкций. Страна начнет производить самолеты на замену Boeing и Airbus. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что РФ вышла на «фантастический» уровень выпуска военной техники.

Каждый регион РФ должен выработать политику по продвижению российских брендов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив. «Нужна целенаправленная политика продвижения наших брендов на всех уровнях. Свои программы продвижения марок должны быть у каждого региона», — рассказал президент. Трансляция доступна на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что сейчас важно формировать экономику, которая сама создает товары и услуги. По его словам, эта задача по силам российским регионам. Также Путин упомянул о важности поддержки российских производителей. «Важно помочь российским производителям раскрутиться, наши собственные торговые марки, которые будут узнаваемы в мире», — объяснил российский лидер. Он уточнил, что можно начать продвижение с «ближайших соседей». Ранее стало известно, что власти РФ перезапускают авиационную отрасль, которая попала под сильный удар из-за санкций. Страна начнет производить самолеты на замену Boeing и Airbus. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что РФ вышла на «фантастический» уровень выпуска военной техники.