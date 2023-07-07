В США завершили ликвидацию арсеналов химоружия

08 июля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Америка была единственной страной-участницей (КЗХО), у которой сохранялся запас химического оружия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти США закончили ликвидацию арсеналов химического оружия. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. «Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейские запасы Blue Grass Army Depot (BGAD) за уничтожение последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», — передает пресс-релизе сенатора газета Associated Press News. Америка была единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой сохранялся значительный запас химического оружия. В то время как Россия избавилась от своего химического арсенала еще 27 сентября 2017 года. Ранее URA.RU писало, что США завершили работы по уничтожению химических веществ на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. После этого организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывала, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия.

Власти США закончили ликвидацию арсеналов химического оружия. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. «Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейские запасы Blue Grass Army Depot (BGAD) за уничтожение последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», — передает пресс-релизе сенатора газета Associated Press News. Америка была единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой сохранялся значительный запас химического оружия. В то время как Россия избавилась от своего химического арсенала еще 27 сентября 2017 года. Ранее URA.RU писало, что США завершили работы по уничтожению химических веществ на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. После этого организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывала, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия.