07 июля 2023

В США завершили ликвидацию арсеналов химоружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Америка была единственной страной-участницей (КЗХО), у которой сохранялся запас химического оружия Фото:

Власти США закончили ликвидацию арсеналов химического оружия. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

«Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейские запасы Blue Grass Army Depot (BGAD) за уничтожение последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», — передает пресс-релизе сенатора газета Associated Press News.

Америка была единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой сохранялся значительный запас химического оружия. В то время как Россия избавилась от своего химического арсенала еще 27 сентября 2017 года.

Ранее URA.RU писало, что США завершили работы по уничтожению химических веществ на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. После этого организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывала, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия.

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Власти США закончили ликвидацию арсеналов химического оружия. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. «Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл похвалил армейские запасы Blue Grass Army Depot (BGAD) за уничтожение последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это эпохальное достижение стало результатом почти трех десятилетий сотрудничества местных, федеральных властей и руководства штата, которое началось в 1980-х годах», — передает пресс-релизе сенатора газета Associated Press News. Америка была единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), у которой сохранялся значительный запас химического оружия. В то время как Россия избавилась от своего химического арсенала еще 27 сентября 2017 года. Ранее URA.RU писало, что США завершили работы по уничтожению химических веществ на заводе близ Пуэбло в штате Колорадо. После этого организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рассчитывала, что в ближайшие недели США уничтожит свои последние запасы химического оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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