В РВИО сравнили танковый «зверинец» нацисткой Германии и ВСУ

12 июля 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Историк сравнил танки ВСУ со «зверинцем» немецких войск во времена ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танковый «зверинец» немецких войск в Курской битве во времена Великой Отечественной войны можно сравнить с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Курская битва имеет схожие черты с тем, что происходит сегодня во время украинского „контрнаступа“. […] Если в 1943 году противник делал ставку на „Тигры“ и „Пантеры“, то сегодня — на „Леопарды“», — передают слова Мягкова РИА Новости. По словам историка, что немецкое, что украинское оружие хорошо разрекламировано, однако оно не сможет переступить через российскую оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений. Ранее США отправили на Украину новое оружие — кассетные боеприпасы, которые разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. При этом Киев дал гарантии, что не применит кассетные бомбы на территории России.

Танковый «зверинец» немецких войск в Курской битве во времена Великой Отечественной войны можно сравнить с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Курская битва имеет схожие черты с тем, что происходит сегодня во время украинского „контрнаступа“. […] Если в 1943 году противник делал ставку на „Тигры“ и „Пантеры“, то сегодня — на „Леопарды“», — передают слова Мягкова РИА Новости. По словам историка, что немецкое, что украинское оружие хорошо разрекламировано, однако оно не сможет переступить через российскую оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений. Ранее США отправили на Украину новое оружие — кассетные боеприпасы, которые разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. При этом Киев дал гарантии, что не применит кассетные бомбы на территории России.