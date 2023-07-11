11 июля 2023

В РВИО сравнили танковый «зверинец» нацисткой Германии и ВСУ

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Мягков Михаил, интервью. Москва, мягков михаил
Историк сравнил танки ВСУ со «зверинцем» немецких войск во времена ВОВ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танковый «зверинец» немецких войск в Курской битве во времена Великой Отечественной войны можно сравнить с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Курская битва имеет схожие черты с тем, что происходит сегодня во время украинского „контрнаступа“. […] Если в 1943 году противник делал ставку на „Тигры“ и „Пантеры“, то сегодня — на „Леопарды“», — передают слова Мягкова РИА Новости. По словам историка, что немецкое, что украинское оружие хорошо разрекламировано, однако оно не сможет переступить через российскую оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений.

Ранее США отправили на Украину новое оружие — кассетные боеприпасы, которые разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. При этом Киев дал гарантии, что не применит кассетные бомбы на территории России.

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Танковый «зверинец» немецких войск в Курской битве во времена Великой Отечественной войны можно сравнить с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Курская битва имеет схожие черты с тем, что происходит сегодня во время украинского „контрнаступа“. […] Если в 1943 году противник делал ставку на „Тигры“ и „Пантеры“, то сегодня — на „Леопарды“», — передают слова Мягкова РИА Новости. По словам историка, что немецкое, что украинское оружие хорошо разрекламировано, однако оно не сможет переступить через российскую оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений. Ранее США отправили на Украину новое оружие — кассетные боеприпасы, которые разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. При этом Киев дал гарантии, что не применит кассетные бомбы на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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