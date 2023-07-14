Российский «Соллерс» выкупил долю японской Isuzu

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«Соллерс» выкупил 100% долей японской Isuzu Фото:

Сделка российского «Соллерса» по выкупу 100% долей японской Isuzu в совместном предприятии в России закрыта. Об этом сообщается на сайте компании.

«ПАО „Соллерс“ сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО „Исузу Рус“», — говорится в сообщении компании «Соллерс». Также отмечается, что «Соллерс» будет поставлять запчасти для сервисного обслуживания грузовиков Isuzu. Компания заявляет, что планирует перезапустить работу производственной площадки АО «Исузу Рус» в Ульяновске для сохранения рабочих мест и загрузки производственных мощностей.

Ранее японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил уйти с российского рынка. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Сделка российского «Соллерса» по выкупу 100% долей японской Isuzu в совместном предприятии в России закрыта. Об этом сообщается на сайте компании. «ПАО „Соллерс“ сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО „Исузу Рус“», — говорится в сообщении компании «Соллерс». Также отмечается, что «Соллерс» будет поставлять запчасти для сервисного обслуживания грузовиков Isuzu. Компания заявляет, что планирует перезапустить работу производственной площадки АО «Исузу Рус» в Ульяновске для сохранения рабочих мест и загрузки производственных мощностей. Ранее японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил уйти с российского рынка. Об этом сообщило агентство Kyodo.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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