Российский «Соллерс» выкупил долю японской Isuzu

«Соллерс» выкупил 100% долей японской Isuzu Фото: NARONG SANGNAK/TASS

Сделка российского «Соллерса» по выкупу 100% долей японской Isuzu в совместном предприятии в России закрыта. Об этом сообщается на сайте компании.

«ПАО „Соллерс“ сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО „Исузу Рус“», — говорится в сообщении компании «Соллерс». Также отмечается, что «Соллерс» будет поставлять запчасти для сервисного обслуживания грузовиков Isuzu. Компания заявляет, что планирует перезапустить работу производственной площадки АО «Исузу Рус» в Ульяновске для сохранения рабочих мест и загрузки производственных мощностей.

Ранее японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил уйти с российского рынка. Об этом сообщило агентство Kyodo.