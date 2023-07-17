На Украине представят к наградам причастных к атаке на Крымский мост

Гончаренко назвал атаку на Крымский мост «огромным успехом Украины»
новость из сюжетаЧП на Крымском мосту
В Верховной раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост. Инциативу озвучил депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Уничтожение пролета моста-это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», — написал он в Telegram.
Ранее в ГУР Украины намекнули на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту. Источники издания «РБК-Украина» называли атаку «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал к возмездию за террористическую атаку Киева.
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