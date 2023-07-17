На Украине представят к наградам причастных к атаке на Крымский мост

Депутат Рады Гончаренко призвал представить к наградам участников атаки на Крымский мост
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
Гончаренко назвал атаку на Крымский мост «огромным успехом Украины» Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

В Верховной раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост. Инциативу озвучил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Уничтожение пролета моста-это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», — написал он в Telegram.

Ранее в ГУР Украины намекнули на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту. Источники издания «РБК-Украина» называли атаку «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал к возмездию за террористическую атаку Киева.

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В Верховной раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост. Инциативу озвучил депутат Рады Алексей Гончаренко. «Уничтожение пролета моста-это огромный успех Украины. Все, кто присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам», — написал он в Telegram. Ранее в ГУР Украины намекнули на причастность Киева к ЧП на Крымском мосту. Источники издания «РБК-Украина» называли атаку «спецоперацией» военно-морских сил Украины и СБУ. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал к возмездию за террористическую атаку Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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