Bloomberg поставило крест на морской торговле Украины 18 июля 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + В компании Doric Shipbrokers SA заявили, что грузы с зерном побоятся отправлять по небезопасным маршрутам Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна После истечения срока зерновой сделки никто «в здравом уме» не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам. «Ни один здравомыслящий владелец не будет заходить туда незастрахованным… (Без защиты морского коридора — прим URA.RU) торговля Украины мертва», — сказал содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса, передает агентство. 17 июля Россия сообщила об отказе продления зерновой сделки всем участникам, напоминает телеканал 360. Политолог Богдан Безпалько предположил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продолжить поставки и после выхода России из зерновой сделки. В МИД РФ заявили, что ООН не справилась с миссией по гарантиям выполнения сделки, передает RT. После истечения срока зерновой сделки никто «в здравом уме» не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам. «Ни один здравомыслящий владелец не будет заходить туда незастрахованным… (Без защиты морского коридора — прим URA.RU) торговля Украины мертва», — сказал содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса, передает агентство. 17 июля Россия сообщила об отказе продления зерновой сделки всем участникам, напоминает телеканал 360. Политолог Богдан Безпалько предположил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продолжить поставки и после выхода России из зерновой сделки. В МИД РФ заявили, что ООН не справилась с миссией по гарантиям выполнения сделки, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям