Политолог Безпалько раскрыл, на что надеется Зеленский после выхода РФ из зерновой сделки

Политолог Безпалько: Зеленский надеется, что выход РФ из зерновой сделки ничего не изменит

17 июля 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Есть риск что украинские суда перестанут страховать, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продолжить поставки и после выхода России из зерновой сделки. Такое предположение высказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. «Зеленский надеется, что выход России из зерновой сделки просто ничего не изменит», — заявил Безпалько, слова которого приводит РИА Новости. Также политолог отметил риски роста страховых взносов для владельцев сухогрузов. Кроме того, существует и вероятность того, что суда и вовсе перестанут страховать, что серьезно затруднит экспорт Украины. Россия прекратила зерновую сделку 17 июля, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такое решение саботажем реализации сделки Западом. Согласно ее мнению, ООН не справилась с миссией по гарантиям выполнения сделки, передает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продолжить поставки и после выхода России из зерновой сделки. Такое предположение высказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. «Зеленский надеется, что выход России из зерновой сделки просто ничего не изменит», — заявил Безпалько, слова которого приводит РИА Новости. Также политолог отметил риски роста страховых взносов для владельцев сухогрузов. Кроме того, существует и вероятность того, что суда и вовсе перестанут страховать, что серьезно затруднит экспорт Украины. Россия прекратила зерновую сделку 17 июля, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила такое решение саботажем реализации сделки Западом. Согласно ее мнению, ООН не справилась с миссией по гарантиям выполнения сделки, передает RT.