В ЯНАО тюменец сорвал злость, напав с ножом на случайного прохожего 19 июля 2023 в 09:23 Размер текста - 17 + В ЯНАО житель Тюменской области напал с ножом на случайного прохожего Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Ялуторовска (Тюменская область) сорвал злость, нанеся случайному прохожему несколько ножевых ударов. Происшествие произошло в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое 15 июля 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, он нанес несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавшему не удалось завершить убийство, пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Ялуторовска (Тюменская область) сорвал злость, нанеся случайному прохожему несколько ножевых ударов. Происшествие произошло в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое 15 июля 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, он нанес несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавшему не удалось завершить убийство, пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям