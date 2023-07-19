В ЯНАО тюменец сорвал злость, напав с ножом на случайного прохожего

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В ЯНАО житель Тюменской области напал с ножом на случайного прохожего Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Ялуторовска (Тюменская область) сорвал злость, нанеся случайному прохожему несколько ножевых ударов. Происшествие произошло в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Новом Уренгое 15 июля 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, он нанес несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Нападавшему не удалось завершить убийство, пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Ялуторовска (Тюменская область) сорвал злость, нанеся случайному прохожему несколько ножевых ударов. Происшествие произошло в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Новом Уренгое 15 июля 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, он нанес несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Нападавшему не удалось завершить убийство, пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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