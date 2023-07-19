В ЯНАО тюменец сорвал злость, напав с ножом на случайного прохожего

В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Ялуторовска (Тюменская область) сорвал злость, нанеся случайному прохожему несколько ножевых ударов. Происшествие произошло в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В Новом Уренгое 15 июля 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего конфликта с группой местных жителей, вооружился ножом и отправился на поиски обидчиков. Не найдя их, он нанес несколько ножевых ударов в жизненно-важные части тела случайному мужчине, который не являлся участником конфликта», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Нападавшему не удалось завершить убийство, пострадавший был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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