Стала известна причина убийства 11-летнего мальчика его другом

В полиции сообщили, что оба мальчики воспитывались в благополучных семьях
Предположительно, 13-летний подросток зарезал своего 11-летнего знакомого из-за ссоры в московском парке. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
«Мальчики поссорились в парке. Это и стало мотивом убийства», — рассказал источник РЕН ТВ. В полиции также отмечали, что мальчики были давними знакомыми и оба воспитывались в благополучных семьях.
Ранее 13-летний подросток признался в убийстве 11-летнего приятеля. В ходе следствия он детально описал все обстоятельства произошедшего.
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