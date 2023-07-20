Стала известна причина убийства 11-летнего мальчика его другом

РЕН ТВ: 13-летний подросток убил 11-летнего приятеля из-за ссоры в парке Москвы
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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
В полиции сообщили, что оба мальчики воспитывались в благополучных семьях Фото:

Предположительно, 13-летний подросток зарезал своего 11-летнего знакомого из-за ссоры в московском парке. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Мальчики поссорились в парке. Это и стало мотивом убийства», — рассказал источник РЕН ТВ. В полиции также отмечали, что мальчики были давними знакомыми и оба воспитывались в благополучных семьях.

Ранее 13-летний подросток признался в убийстве 11-летнего приятеля. В ходе следствия он детально описал все обстоятельства произошедшего.

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Предположительно, 13-летний подросток зарезал своего 11-летнего знакомого из-за ссоры в московском парке. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Мальчики поссорились в парке. Это и стало мотивом убийства», — рассказал источник РЕН ТВ. В полиции также отмечали, что мальчики были давними знакомыми и оба воспитывались в благополучных семьях. Ранее 13-летний подросток признался в убийстве 11-летнего приятеля. В ходе следствия он детально описал все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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