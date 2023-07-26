Место прощания с погибшим на СВО уральским военкором Журавлевым перенесли

С погибшим на СВО военкором Журавлевым простятся в Доме офицеров в Екатеринбурге
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
С погибшим на СВО уральским военкором простятся в Доме офицеров в Екатеринбурге Фото:

Прощание с погибшим на Украине военкором РИА «Новостей» Ростиславом Журавлевым перенесли из екатеринбургского Дома журналистов в Окружной дом офицеров (ОДО). Одной из причин такого решения собеседники URA.RU называют большое количество желающих проститься с журналистом, в том числе со стороны региональных и городских властей.

«Прощание с Журавлевым перенесли в ОДО. Домжур просто не справится с таким большим количеством людей», — сообщил корреспонденту URA.RU источник, близкий к семье Журавлева.

По информации источника, на прощании с военкором ожидают приезда в частности полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его заместителей, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и региональных министров. Также на церемонии ожидают представителей Минобороны РФ и коллег из РИА «Новости»

Дата и время прощания остаются неизменными — 28 июля в 11:00.

Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить военкора орденом Мужества.

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Прощание с погибшим на Украине военкором РИА «Новостей» Ростиславом Журавлевым перенесли из екатеринбургского Дома журналистов в Окружной дом офицеров (ОДО). Одной из причин такого решения собеседники URA.RU называют большое количество желающих проститься с журналистом, в том числе со стороны региональных и городских властей. «Прощание с Журавлевым перенесли в ОДО. Домжур просто не справится с таким большим количеством людей», — сообщил корреспонденту URA.RU источник, близкий к семье Журавлева. По информации источника, на прощании с военкором ожидают приезда в частности полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его заместителей, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и региональных министров. Также на церемонии ожидают представителей Минобороны РФ и коллег из РИА «Новости» Дата и время прощания остаются неизменными — 28 июля в 11:00. Журавлев погиб 22 июля в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА «Новости». До этого он трудился в ряде свердловских СМИ, включая URA.RU. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил наградить военкора орденом Мужества.
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