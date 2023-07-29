Власти Херсона заявили о попытке ВСУ разрушить железную дорогу до Крыма

29 июля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались разрушить железную дорогу по направлению в Крым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Киев выпустил 12 зарубежных ракет Storm Shadow, заявил врио главы Херсонщины Владимир Сальдо. «Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. <…> Все ракеты сбиты противовоздушной системой обороны (ПВО)», — написал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара ВСУ была повреждена контактная линия на железной дороге, но все повреждения уже устранены. Украина 28 июля также нанесла ракетный удар по Таганрогу. Российская ПВО отразила удар, но обломки ракеты попали по городу. Погибших нет, но есть пострадавшие. Также Киев второй ракетой ударил по поселку в Ростовской области. Дело было переквалифицировано как теракт. ВСУ неделей ранее атаковали Крым при помощи беспилотников.

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Киев выпустил 12 зарубежных ракет Storm Shadow, заявил врио главы Херсонщины Владимир Сальдо. «Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. <…> Все ракеты сбиты противовоздушной системой обороны (ПВО)», — написал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара ВСУ была повреждена контактная линия на железной дороге, но все повреждения уже устранены. Украина 28 июля также нанесла ракетный удар по Таганрогу. Российская ПВО отразила удар, но обломки ракеты попали по городу. Погибших нет, но есть пострадавшие. Также Киев второй ракетой ударил по поселку в Ростовской области. Дело было переквалифицировано как теракт. ВСУ неделей ранее атаковали Крым при помощи беспилотников.