FT: Китай согласился на переговоры по Украине

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Представители из Китая принимали активное участие в переговорах в Джидде, заявил европейский дипломат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китай согласился участвовать в переговорах по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — заявил европейский дипломат. Его слова приводит британская газета Financial Times. Собеседник отметил, что представители из Китая активно участвовали в переговорах по Украине в Джидде (Саудовская Аравия).

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят в Саудовской Аравии. На них присутствует ряд дипломатов из западных стран, однако российских политиков там нет. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что доложит президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.

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Китай согласился участвовать в переговорах по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным. «Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — заявил европейский дипломат. Его слова приводит британская газета Financial Times. Собеседник отметил, что представители из Китая активно участвовали в переговорах по Украине в Джидде (Саудовская Аравия). Переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходят в Саудовской Аравии. На них присутствует ряд дипломатов из западных стран, однако российских политиков там нет. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что доложит президенту России Владимиру Путину о результатах встречи по Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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