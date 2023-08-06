Российская армия поразила авиабазы ВСУ: главное к вечеру 6 августа

06 августа 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удары ракетами большой дальности по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 августа. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах Старконстантинова (Хмельницкой области) и Дубно (Ровенской области). Отмечается, что на аэродроме в Хмельницкой области базируется седьмая бригада тактической авиации Украины.

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами калибром 155 мм. В результате загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли.

Украинские военные предприняли попытку наступления в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. Разведка наблюдала несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов.

В ночь на 6 августа ВСУ обстреляли Курскую область. В результате оказались повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.

В Карачевском районе (Брянская область) были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал.

Армия Украины попыталась атаковать Москву беспилотником. На подлете он был уничтожен.

ВСУ попытались прорваться на ореховском направлении. Во время наступления они понесли потери и отошли в северном направлении.

Армия России уничтожила в Запорожье украинский склад и поразила ангар с авиатехникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Франция поставила Украине ракеты класса «воздух-земля» большой дальности SCALP. Дальность поражения — 250 километров.

ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow, сообщает Пятый канал. Помимо моста боевики ударили по местной школе.

Армия России нанесла удары ракетами большой дальности по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 августа.