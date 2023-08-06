Российская армия поразила авиабазы ВСУ: главное к вечеру 6 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, stock, сбойка
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России нанесла удары ракетами большой дальности по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 августа.

  • Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах Старконстантинова (Хмельницкой области) и Дубно (Ровенской области). Отмечается, что на аэродроме в Хмельницкой области базируется седьмая бригада тактической авиации Украины.
  • ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами калибром 155 мм. В результате загорелось здание первого корпуса университета экономики и торговли.
  • Украинские военные предприняли попытку наступления в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. Разведка наблюдала несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов.
  • В ночь на 6 августа ВСУ обстреляли Курскую область. В результате оказались повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль.
  • В Карачевском районе (Брянская область) были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал.
  • Армия Украины попыталась атаковать Москву беспилотником. На подлете он был уничтожен.
  • ВСУ попытались прорваться на ореховском направлении. Во время наступления они понесли потери и отошли в северном направлении.
  • Армия России уничтожила в Запорожье украинский склад и поразила ангар с авиатехникой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
  • Франция поставила Украине ракеты класса «воздух-земля» большой дальности SCALP. Дальность поражения — 250 километров.
  • ВСУ обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow, сообщает Пятый канал. Помимо моста боевики ударили по местной школе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России нанесла удары ракетами большой дальности по авиабазам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...