Путин выразил соболезнования родным легендарной актрисы Юлии Борисовой

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Актриса Юлия Борисова имела блистательный талант, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Юлии Борисовой. Его слова опубликовали на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юлии Константиновны Борисовой», — сказал Путин, его сообщение опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что актриса имела блистательный талант, а также была хранительницей традиций отечественного драматического искусства. По его словам, Борисова оставила о себе добрую память в сердцах всех, кто ее знал.

Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. В театральной карьере актрисы более 60 ролей. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна), а также роли принцессы Турандот в одноименном фильме-спектакле 1971 года. Борисова умерла в возрасте 98 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом и их сыном, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Юлии Борисовой. Его слова опубликовали на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юлии Константиновны Борисовой», — сказал Путин, его сообщение опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что актриса имела блистательный талант, а также была хранительницей традиций отечественного драматического искусства. По его словам, Борисова оставила о себе добрую память в сердцах всех, кто ее знал. Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. В театральной карьере актрисы более 60 ролей. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна), а также роли принцессы Турандот в одноименном фильме-спектакле 1971 года. Борисова умерла в возрасте 98 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом и их сыном, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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