Путин выразил соболезнования родным легендарной актрисы Юлии Борисовой

09 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Актриса Юлия Борисова имела блистательный талант, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Юлии Борисовой. Его слова опубликовали на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юлии Константиновны Борисовой», — сказал Путин, его сообщение опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что актриса имела блистательный талант, а также была хранительницей традиций отечественного драматического искусства. По его словам, Борисова оставила о себе добрую память в сердцах всех, кто ее знал. Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. В театральной карьере актрисы более 60 ролей. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна), а также роли принцессы Турандот в одноименном фильме-спектакле 1971 года. Борисова умерла в возрасте 98 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом и их сыном, передает RT.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Юлии Борисовой. Его слова опубликовали на сайте Кремля. «Примите искренние соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юлии Константиновны Борисовой», — сказал Путин, его сообщение опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что актриса имела блистательный талант, а также была хранительницей традиций отечественного драматического искусства. По его словам, Борисова оставила о себе добрую память в сердцах всех, кто ее знал. Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. В театральной карьере актрисы более 60 ролей. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна), а также роли принцессы Турандот в одноименном фильме-спектакле 1971 года. Борисова умерла в возрасте 98 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом и их сыном, передает RT.