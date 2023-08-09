Губернатор Воробьев: число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 31 человека

В настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Известно о 31 пострадавшем. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Службы докладывают о 31 пострадавшем», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Три человека с тяжелыми травмами находятся в реанимации, и еще 12 человек, направленных в травматологический пункт. Всего в больнице находятся 19 человек, которым оказывается необходимая помощь, заключил губернатор.
Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна.
В настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Известно о 31 пострадавшем. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Службы докладывают о 31 пострадавшем», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Три человека с тяжелыми травмами находятся в реанимации, и еще 12 человек, направленных в травматологический пункт. Всего в больнице находятся 19 человек, которым оказывается необходимая помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна.