Губернатор Воробьев: число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 31 человека

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Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, мчс, разбор завалов, спасение, поисково-спасательная служба
У трех человек после взрыва тяжелые травмы, заявил Андрей Воробьев Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Известно о 31 пострадавшем. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Службы докладывают о 31 пострадавшем», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Три человека с тяжелыми травмами находятся в реанимации, и еще 12 человек, направленных в травматологический пункт. Всего в больнице находятся 19 человек, которым оказывается необходимая помощь, заключил губернатор.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна.

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В настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Известно о 31 пострадавшем. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Службы докладывают о 31 пострадавшем», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводится разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Три человека с тяжелыми травмами находятся в реанимации, и еще 12 человек, направленных в травматологический пункт. Всего в больнице находятся 19 человек, которым оказывается необходимая помощь, заключил губернатор. Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В соседних домах выбило окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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