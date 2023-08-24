Часть самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места крушения. Фото

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., embraer-120
В Тверской области нашли обломок самолета Евгения Пригожина Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Обломок самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение вечером 23 августа, нашли на въезде в поселок Куженкино Тверской области. Населенный пункт находится в 3,5 километра от места авиакатастрофы.

«Элемент хвостового оперения упавшего частного Embraer найден в 3,5 км от места крушения», — заявил корреспондент РИА Новости. Уточняется, что обломок джета обнаружили на въезде в Куженкино.

В результате крушения бизнес-джета погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

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Обломок самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение вечером 23 августа, нашли на въезде в поселок Куженкино Тверской области. Населенный пункт находится в 3,5 километра от места авиакатастрофы. «Элемент хвостового оперения упавшего частного Embraer найден в 3,5 км от места крушения», — заявил корреспондент РИА Новости. Уточняется, что обломок джета обнаружили на въезде в Куженкино. В результате крушения бизнес-джета погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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