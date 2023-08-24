Часть самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места крушения. Фото

24 августа 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В Тверской области нашли обломок самолета Евгения Пригожина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Обломок самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение вечером 23 августа, нашли на въезде в поселок Куженкино Тверской области. Населенный пункт находится в 3,5 километра от места авиакатастрофы. «Элемент хвостового оперения упавшего частного Embraer найден в 3,5 км от места крушения», — заявил корреспондент РИА Новости. Уточняется, что обломок джета обнаружили на въезде в Куженкино. В результате крушения бизнес-джета погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Обломок самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение вечером 23 августа, нашли на въезде в поселок Куженкино Тверской области. Населенный пункт находится в 3,5 километра от места авиакатастрофы. «Элемент хвостового оперения упавшего частного Embraer найден в 3,5 км от места крушения», — заявил корреспондент РИА Новости. Уточняется, что обломок джета обнаружили на въезде в Куженкино. В результате крушения бизнес-джета погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.