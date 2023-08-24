В Тверской области нашли обломок самолета Евгения Пригожина
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным
Обломок самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение вечером 23 августа, нашли на въезде в поселок Куженкино Тверской области. Населенный пункт находится в 3,5 километра от места авиакатастрофы.
«Элемент хвостового оперения упавшего частного Embraer найден в 3,5 км от места крушения», — заявил корреспондент РИА Новости. Уточняется, что обломок джета обнаружили на въезде в Куженкино.
В результате крушения бизнес-джета погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, на борту находились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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