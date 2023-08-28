В Киеве обвинили Зеленского в госизмене

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в госизмене и геноциде украинцев

29 августа 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

На Украине не согласны с политикой Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика, которой придерживается президент Украины Владимир Зеленский, направлена на геноцид населения. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ему (Зеленскому — прим. URA.RU) нужно предъявить обвинения в государственной измене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь», — отметил Соскин в блоге на YouTube. По мнению экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает решать конфликт с РФ мирным путем. Он считает, что из-за действий киевского режима вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. По последним данным, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч — погибли на фронте.

Политика, которой придерживается президент Украины Владимир Зеленский, направлена на геноцид населения. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ему (Зеленскому — прим. URA.RU) нужно предъявить обвинения в государственной измене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь», — отметил Соскин в блоге на YouTube. По мнению экс-агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает решать конфликт с РФ мирным путем. Он считает, что из-за действий киевского режима вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. По последним данным, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч — погибли на фронте.