Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Фигуристка не вернулась домой после тренировки
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой. Кадры появились в telegram-канале.
«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней», — написали в telegram-канале Прокуратуры Москвы. Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, также находятся на контроле в прокуратуре.
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