Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Прокуратура Москвы взяла на контроль исчезновение фигуристки Горбачевой

29 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Фигуристка не вернулась домой после тренировки Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости новость из сюжета Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой. Кадры появились в telegram-канале. «Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней», — написали в telegram-канале Прокуратуры Москвы. Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, также находятся на контроле в прокуратуре.

Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой. Кадры появились в telegram-канале. «Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней», — написали в telegram-канале Прокуратуры Москвы. Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, также находятся на контроле в прокуратуре.