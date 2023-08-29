Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

Прокуратура Москвы взяла на контроль исчезновение фигуристки Горбачевой
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Фигуристка не вернулась домой после тренировки Фото:
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Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой. Кадры появились в telegram-канале.

«Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней», — написали в telegram-канале Прокуратуры Москвы. Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, также находятся на контроле в прокуратуре.

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Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой. Кадры появились в telegram-канале. «Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней», — написали в telegram-канале Прокуратуры Москвы. Там добавили, что ход и результаты процессуальной проверки, также находятся на контроле в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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