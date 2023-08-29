СК возбудил дело об убийстве фигуристки Горбачевой

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве фигуристки Алины Горбачевой
новость из сюжетаФигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об убийстве фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в СК РФ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
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