СК возбудил дело об убийстве фигуристки Горбачевой

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве фигуристки Алины Горбачевой Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об убийстве фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в СК РФ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об убийстве фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали в СК РФ. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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