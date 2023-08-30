Украинские военные признали превосходство российских снайперов

WSJ: украинские снайперы высоко оценивают мастерство российских

30 августа 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Снайперы РФ используют маскировочные халаты, чтобы скрыться от противника, рассказывал снайпер «Циклоп» Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В армии России больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Об этом рассказал бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных. «Чтобы обучить военного на Украине, требуется несколько лет и много сложного оборудования. <…> В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и снайперы из „Дьяволов“ и „Ангелов“ высоко оценивают навыки российских снайперов», — заявил Руслан Шпакович, его слова передает американская газета The Wall Street Journal . По данным газеты, начальный курс подготовки снайперов на Украине длится полтора месяца. Это на несколько недель меньше, чем в снайперской школе в Форт-Беннинге (США). Дело в том, что Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, поэтому, чтобы сдержать российский натиск, она вынуждена отправлять на передовую малоподготовленных солдат. Снайпер с позывным «Циклоп», который работает на Украине с 2014 года, рассказывал URA.RU о тонкостях своего дела. По его словам, он отвлекает внимание врагов при помощи манекенов и ловушек. Ранее российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», отмечал, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. В зависимости от местности и времени суток его сослуживцы надевают различные маскировочные халаты, чтобы наносить урон противнику из неожиданных для него мест, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В армии России больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Об этом рассказал бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных. «Чтобы обучить военного на Украине, требуется несколько лет и много сложного оборудования. <…> В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и снайперы из „Дьяволов“ и „Ангелов“ высоко оценивают навыки российских снайперов», — заявил Руслан Шпакович, его слова передает американская газета The Wall Street Journal. По данным газеты, начальный курс подготовки снайперов на Украине длится полтора месяца. Это на несколько недель меньше, чем в снайперской школе в Форт-Беннинге (США). Дело в том, что Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, поэтому, чтобы сдержать российский натиск, она вынуждена отправлять на передовую малоподготовленных солдат. Снайпер с позывным «Циклоп», который работает на Украине с 2014 года, рассказывал URA.RU о тонкостях своего дела. По его словам, он отвлекает внимание врагов при помощи манекенов и ловушек. Ранее российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», отмечал, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. В зависимости от местности и времени суток его сослуживцы надевают различные маскировочные халаты, чтобы наносить урон противнику из неожиданных для него мест, передает RT.