Украинские военные признали превосходство российских снайперов

В армии России больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Об этом рассказал бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных.
«Чтобы обучить военного на Украине, требуется несколько лет и много сложного оборудования. <…> В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и снайперы из „Дьяволов“ и „Ангелов“ высоко оценивают навыки российских снайперов», — заявил Руслан Шпакович, его слова передает американская газета
По данным газеты, начальный курс подготовки снайперов на Украине длится полтора месяца. Это на несколько недель меньше, чем в снайперской школе в Форт-Беннинге (США). Дело в том, что Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, поэтому, чтобы сдержать российский натиск, она вынуждена отправлять на передовую малоподготовленных солдат.
Снайпер с позывным «Циклоп», который работает на Украине с 2014 года, рассказывал URA.RU о тонкостях своего дела. По его словам, он отвлекает внимание врагов при помощи манекенов и ловушек.
Ранее российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», отмечал, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. В зависимости от местности и времени суток его сослуживцы надевают различные маскировочные халаты, чтобы наносить урон противнику из неожиданных для него мест, передает RT.
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