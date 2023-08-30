Украинские военные признали превосходство российских снайперов

WSJ: украинские снайперы высоко оценивают мастерство российских
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Снайперы РФ используют маскировочные халаты, чтобы скрыться от противника, рассказывал снайпер «Циклоп» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В армии России больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Об этом рассказал бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных.

«Чтобы обучить военного на Украине, требуется несколько лет и много сложного оборудования. <…> В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и снайперы из „Дьяволов“ и „Ангелов“ высоко оценивают навыки российских снайперов», — заявил Руслан Шпакович, его слова передает американская газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, начальный курс подготовки снайперов на Украине длится полтора месяца. Это на несколько недель меньше, чем в снайперской школе в Форт-Беннинге (США). Дело в том, что Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, поэтому, чтобы сдержать российский натиск, она вынуждена отправлять на передовую малоподготовленных солдат.

Снайпер с позывным «Циклоп», который работает на Украине с 2014 года, рассказывал URA.RU о тонкостях своего дела. По его словам, он отвлекает внимание врагов при помощи манекенов и ловушек.

Ранее российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», отмечал, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. В зависимости от местности и времени суток его сослуживцы надевают различные маскировочные халаты, чтобы наносить урон противнику из неожиданных для него мест, передает RT.

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В армии России больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Об этом рассказал бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных. «Чтобы обучить военного на Украине, требуется несколько лет и много сложного оборудования. <…> В России больше снайперов, и они лучше оснащены. Я и снайперы из „Дьяволов“ и „Ангелов“ высоко оценивают навыки российских снайперов», — заявил Руслан Шпакович, его слова передает американская газета The Wall Street Journal. По данным газеты, начальный курс подготовки снайперов на Украине длится полтора месяца. Это на несколько недель меньше, чем в снайперской школе в Форт-Беннинге (США). Дело в том, что Украина несет большие потери в ходе контрнаступления, поэтому, чтобы сдержать российский натиск, она вынуждена отправлять на передовую малоподготовленных солдат. Снайпер с позывным «Циклоп», который работает на Украине с 2014 года, рассказывал URA.RU о тонкостях своего дела. По его словам, он отвлекает внимание врагов при помощи манекенов и ловушек. Ранее российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», отмечал, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. В зависимости от местности и времени суток его сослуживцы надевают различные маскировочные халаты, чтобы наносить урон противнику из неожиданных для него мест, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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