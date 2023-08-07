В США призвали прекратить поставки кассетных бомб Украине и начать переговоры с РФ

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Американский конгрессмен Гас Билиракис против поставок кассетных боеприпасов на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два представителя Коалиции за мир и справедливость Nature Coast Брайан Мур и Гарриет Хейвуд вручили письмо члену палаты представителей США Гасу Билиракису, в котором они призывают закончить поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщило американское издание Suncoast News. По данным издания, политики призывают к началу переговоров Украины с Россией.

«Они (Брайан Мур и Гарриет Хейвуд- прим. URA.RU) сказали сотруднику Билиракиса, что их больше всего беспокоит то, что США посылают кассетные бомбы украинским силам», — говорится в сообщении. Они отметили в своем письме, что кассетные бомбы опасны спустя десятки лет после окончания конфликтов и дети становятся жертвами.

Гас Билиракис одобрил поправку, которая запрещает финансирование конфликта на Украине. По словам Мура, его группа написала также письма президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, передает RT. Российский снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» заявил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР.

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Два представителя Коалиции за мир и справедливость Nature Coast Брайан Мур и Гарриет Хейвуд вручили письмо члену палаты представителей США Гасу Билиракису, в котором они призывают закончить поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщило американское издание Suncoast News. По данным издания, политики призывают к началу переговоров Украины с Россией. «Они (Брайан Мур и Гарриет Хейвуд- прим. URA.RU) сказали сотруднику Билиракиса, что их больше всего беспокоит то, что США посылают кассетные бомбы украинским силам», — говорится в сообщении. Они отметили в своем письме, что кассетные бомбы опасны спустя десятки лет после окончания конфликтов и дети становятся жертвами. Гас Билиракис одобрил поправку, которая запрещает финансирование конфликта на Украине. По словам Мура, его группа написала также письма президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, передает RT. Российский снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» заявил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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