В США призвали прекратить поставки кассетных бомб Украине и начать переговоры с РФ

07 августа 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Американский конгрессмен Гас Билиракис против поставок кассетных боеприпасов на Украину Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два представителя Коалиции за мир и справедливость Nature Coast Брайан Мур и Гарриет Хейвуд вручили письмо члену палаты представителей США Гасу Билиракису, в котором они призывают закончить поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщило американское издание Suncoast News. По данным издания, политики призывают к началу переговоров Украины с Россией. «Они (Брайан Мур и Гарриет Хейвуд- прим. URA.RU) сказали сотруднику Билиракиса, что их больше всего беспокоит то, что США посылают кассетные бомбы украинским силам», — говорится в сообщении . Они отметили в своем письме, что кассетные бомбы опасны спустя десятки лет после окончания конфликтов и дети становятся жертвами. Гас Билиракис одобрил поправку, которая запрещает финансирование конфликта на Украине. По словам Мура, его группа написала также письма президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, передает RT. Российский снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» заявил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два представителя Коалиции за мир и справедливость Nature Coast Брайан Мур и Гарриет Хейвуд вручили письмо члену палаты представителей США Гасу Билиракису, в котором они призывают закончить поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщило американское издание Suncoast News. По данным издания, политики призывают к началу переговоров Украины с Россией. «Они (Брайан Мур и Гарриет Хейвуд- прим. URA.RU) сказали сотруднику Билиракиса, что их больше всего беспокоит то, что США посылают кассетные бомбы украинским силам», — говорится в сообщении. Они отметили в своем письме, что кассетные бомбы опасны спустя десятки лет после окончания конфликтов и дети становятся жертвами. Гас Билиракис одобрил поправку, которая запрещает финансирование конфликта на Украине. По словам Мура, его группа написала также письма президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже находятся на Украине, передает RT. Российский снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати» заявил, что ВСУ стали чаще использовать кассетные боеприпасы в промышленной зоне города Авдеевка в ДНР.