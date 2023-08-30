Шойгу поручил круглосуточно работать предприятиям ОПК в Тульской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что Шойгу также поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения спецоперации.
Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. Он указал руководству «Ремдизеля» на необходимость увеличения темпов производства вооружения и военной техники, передает RT.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятий оборонно-промышленного комплекса в Тульской области организовать круглосуточную работу. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что Шойгу также поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения спецоперации. Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. Он указал руководству «Ремдизеля» на необходимость увеличения темпов производства вооружения и военной техники, передает RT.