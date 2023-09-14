Песков раскрыл, какими подарками обменялись Путин с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно обмен подарками был. Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая была несколько раз в космосе», — сказал Песков в ходе конференц колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Путин также получил подарок в виде карабина, сделанного северокорейскими мастерами, но также были и другие подарки.
Ким Чен Ын приехал в РФ 12 сентября. Он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. URA.RU приводило основные тезисы с переговоров.
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