Baza: полиции Москвы дано поручение вылавливать не стоящих на воинском учете. Фото

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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , полиция, мвд россии
Силовики передают мужчин в военкоматы, пишет Baza Фото:

Полиция Москвы начала усиленно выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Им было дано соответствующее поручение. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что основной упор делается на уроженцев других государств.

«Московским полицейским поручили выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно», — пишет канал. Там уточнили, что полиция забирает в отделение тех, у кого в паспорте нет соответствующей отметки. Позже, по сообщению Baza, людей отправляют в военкомат по месту жительства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Полиция Москвы начала усиленно выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Им было дано соответствующее поручение. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что основной упор делается на уроженцев других государств. «Московским полицейским поручили выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно», — пишет канал. Там уточнили, что полиция забирает в отделение тех, у кого в паспорте нет соответствующей отметки. Позже, по сообщению Baza, людей отправляют в военкомат по месту жительства. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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