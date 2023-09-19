Baza: полиции Москвы дано поручение вылавливать не стоящих на воинском учете. Фото

19 сентября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Силовики передают мужчин в военкоматы, пишет Baza Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полиция Москвы начала усиленно выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Им было дано соответствующее поручение. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что основной упор делается на уроженцев других государств. «Московским полицейским поручили выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно», — пишет канал. Там уточнили, что полиция забирает в отделение тех, у кого в паспорте нет соответствующей отметки. Позже, по сообщению Baza, людей отправляют в военкомат по месту жительства.



Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал Baza, https://t.me/bazabazon

Полиция Москвы начала усиленно выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Им было дано соответствующее поручение. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Уточняется, что основной упор делается на уроженцев других государств. «Московским полицейским поручили выявлять людей, не состоящих на воинском учете. Основной упор делается на уроженцев других государств, получивших российский паспорт недавно», — пишет канал. Там уточнили, что полиция забирает в отделение тех, у кого в паспорте нет соответствующей отметки. Позже, по сообщению Baza, людей отправляют в военкомат по месту жительства. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.