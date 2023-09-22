Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: рисков распространения чумы в РФ нет

22 сентября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В России отсутствуют риски распространения чумы, сообщила Анна Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний. Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания. Позже очаги чумы были обнаружены и в Африке. Это грозит подорожанием свинины в России, поскольку поголовье свиней сократится.

В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний. Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания. Позже очаги чумы были обнаружены и в Африке. Это грозит подорожанием свинины в России, поскольку поголовье свиней сократится.