Глава Роспотребнадзора оценила риски распространения чумы в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова: рисков распространения чумы в РФ нет
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Cовещание "О мерах по предупреждению распространения в УрФО заболевания, вызываемого ВИЧ". ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, попова анна
В России отсутствуют риски распространения чумы, сообщила Анна Попова Фото:

В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний.

Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания.

Позже очаги чумы были обнаружены и в Африке. Это грозит подорожанием свинины в России, поскольку поголовье свиней сократится.

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В России на данный момент нет рисков распространения чумы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «На сегодняшний день рисков распространения чумы нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», — заявила Анна Попова, передает РИА Новости. По ее словам, Роспотребнадзор взаимодействует с монгольскими специалистами. Она также отметила, что Россия изучает опыт других стран, где были зафиксированы очаги заболеваний. Ранее на границе России и Монголии был обнаружен очаг чумы. После этого Роспотребнадзор посоветовал регионам проводить профилактику заболевания. Позже очаги чумы были обнаружены и в Африке. Это грозит подорожанием свинины в России, поскольку поголовье свиней сократится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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