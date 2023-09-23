На донецком направлении уничтожен эшелон ВСУ с техникой

23 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы противника на донецком направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские подразделения из группировки «Юг» уничтожили украинский эшелон с вооружением и техникой на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. «Уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское. Нанесено поражение по двум пунктам управления, двум складам вооружения, а также по живой силе противника», — заявил Минесашвали, его слова передает РИА Новости. Также «Юг» отразила наступление четырех группировок Вооруженных сил Украины. К тому же Киев потерял несколько объектов западной техники на этом направлении. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Также на этом направлении сорвана ротация украинских войск.

Российские подразделения из группировки «Юг» уничтожили украинский эшелон с вооружением и техникой на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. «Уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское. Нанесено поражение по двум пунктам управления, двум складам вооружения, а также по живой силе противника», — заявил Минесашвали, его слова передает РИА Новости. Также «Юг» отразила наступление четырех группировок Вооруженных сил Украины. К тому же Киев потерял несколько объектов западной техники на этом направлении. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Также на этом направлении сорвана ротация украинских войск.