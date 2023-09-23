На донецком направлении уничтожен эшелон ВСУ с техникой

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Российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы противника на донецком направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские подразделения из группировки «Юг» уничтожили украинский эшелон с вооружением и техникой на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«Уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское. Нанесено поражение по двум пунктам управления, двум складам вооружения, а также по живой силе противника», — заявил Минесашвали, его слова передает РИА Новости. Также «Юг» отразила наступление четырех группировок Вооруженных сил Украины. К тому же Киев потерял несколько объектов западной техники на этом направлении.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Также на этом направлении сорвана ротация украинских войск.

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Российские подразделения из группировки «Юг» уничтожили украинский эшелон с вооружением и техникой на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. «Уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское. Нанесено поражение по двум пунктам управления, двум складам вооружения, а также по живой силе противника», — заявил Минесашвали, его слова передает РИА Новости. Также «Юг» отразила наступление четырех группировок Вооруженных сил Украины. К тому же Киев потерял несколько объектов западной техники на этом направлении. Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Также на этом направлении сорвана ротация украинских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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