На донецком направлении уничтожен эшелон ВСУ с техникой

Российские подразделения из группировки «Юг» уничтожили украинский эшелон с вооружением и техникой на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
«Уничтожен эшелон с вооружением и военной техникой противника в районе населенного пункта Родинское. Нанесено поражение по двум пунктам управления, двум складам вооружения, а также по живой силе противника», — заявил Минесашвали, его слова передает РИА Новости. Также «Юг» отразила наступление четырех группировок Вооруженных сил Украины. К тому же Киев потерял несколько объектов западной техники на этом направлении.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами на южнодонецком направлении. Также на этом направлении сорвана ротация украинских войск.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.