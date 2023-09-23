В США рассказали правду про украинские вертолеты

WP: украинские вертолеты подходят для музеев, а не для боя
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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Украина терпит поражение из-за старых Ми-8, заявил Евгений Кульбида Фото:
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Вертолеты Ми-8, которые находятся на украинском вооружении, сильно устарели. Они подходят только для того, чтобы находиться в музее. Об этом американской газете The Washington Post заявил заместитель командира вертолетной бригады ВСУ Евгений Кульбида.

Вертолеты Ми-8, поступившие на вооружение в 1960-е годы, возможно, лучше подходят для музеев, чем для боевых полетов. <…> Полеты рискованны, потому что у Украины нет запасных вертолетов или экипажей, а российские истребители — это призраки в небе региона: часто они видят вертолеты, будучи незамеченными», — заявил Евгений Кульбида, его слова передает The Washington Post. Военный отметил, что ракеты С-8, которые несут старые вертолеты, долетают до цели в 10% случаях.

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Кульбида призвал западных партнеров Украины поставить стране современные вертолеты, самолеты и ракеты для них. Однако союзники Киева думают только о передаче дорогих истребителей F-16, а не о менее заметных вертолетах. «О нас часто забывают», — подытожил Кульбида.

Старые вертолеты ВСУ и превосходство России в воздухе создают для Украины серьезные проблемы во время контрнаступления, передает телеканал 360. Армия России успешно поражает колонны ВСУ с воздуха.

К тому же у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. Украинская армия до сих не смогла ее прорвать на большом участке линии соприкосновения.

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Вертолеты Ми-8, которые находятся на украинском вооружении, сильно устарели. Они подходят только для того, чтобы находиться в музее. Об этом американской газете The Washington Post заявил заместитель командира вертолетной бригады ВСУ Евгений Кульбида. Вертолеты Ми-8, поступившие на вооружение в 1960-е годы, возможно, лучше подходят для музеев, чем для боевых полетов. <…> Полеты рискованны, потому что у Украины нет запасных вертолетов или экипажей, а российские истребители — это призраки в небе региона: часто они видят вертолеты, будучи незамеченными», — заявил Евгений Кульбида, его слова передает The Washington Post. Военный отметил, что ракеты С-8, которые несут старые вертолеты, долетают до цели в 10% случаях. Кульбида призвал западных партнеров Украины поставить стране современные вертолеты, самолеты и ракеты для них. Однако союзники Киева думают только о передаче дорогих истребителей F-16, а не о менее заметных вертолетах. «О нас часто забывают», — подытожил Кульбида. Старые вертолеты ВСУ и превосходство России в воздухе создают для Украины серьезные проблемы во время контрнаступления, передает телеканал 360. Армия России успешно поражает колонны ВСУ с воздуха. К тому же у России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны по всей протяженности фронта. Украинская армия до сих не смогла ее прорвать на большом участке линии соприкосновения.
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Ссылки по теме
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