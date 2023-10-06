06 октября 2023

Politico: Маккарти хочет досрочно выйти из состава Конгресса США

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Президент США. stock, маккарти кевин
Кевин Маккарти намерен досрочно покинуть состав Конгресса США Фото:

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, являющийся республиканцем от штата Калифорния, хочет досрочно покинуть состав законодательного органа. Об этом политик сообщил своим однопартийцам.

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«Кевин Маккарти поделился с чиновниками из одной партии о намерениях досрочно покинуть американский законодательный орган после того, как большая часть нижней палаты проголосовала за его смещение с поста спикера», — пишет издание Politico со ссылкой на информированного источника. Его срок на месте представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате заканчивается в январе 2025 года.

Ранее Маккарти подтвердил, что не будет переизбираться на пост спикера Палаты представителей. Он отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью.

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Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, являющийся республиканцем от штата Калифорния, хочет досрочно покинуть состав законодательного органа. Об этом политик сообщил своим однопартийцам. «Кевин Маккарти поделился с чиновниками из одной партии о намерениях досрочно покинуть американский законодательный орган после того, как большая часть нижней палаты проголосовала за его смещение с поста спикера», — пишет издание Politico со ссылкой на информированного источника. Его срок на месте представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате заканчивается в январе 2025 года. Ранее Маккарти подтвердил, что не будет переизбираться на пост спикера Палаты представителей. Он отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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