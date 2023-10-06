Politico: Маккарти хочет досрочно выйти из состава Конгресса США 07 октября 2023 в 01:06 Размер текста - 17 + Кевин Маккарти намерен досрочно покинуть состав Конгресса США Фото: Official White House / Adam Schultz Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, являющийся республиканцем от штата Калифорния, хочет досрочно покинуть состав законодательного органа. Об этом политик сообщил своим однопартийцам. Новость по теме Что означает отставка спикера палаты представителей США Маккарти «Кевин Маккарти поделился с чиновниками из одной партии о намерениях досрочно покинуть американский законодательный орган после того, как большая часть нижней палаты проголосовала за его смещение с поста спикера», — пишет издание Politico со ссылкой на информированного источника. Его срок на месте представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате заканчивается в январе 2025 года. Ранее Маккарти подтвердил, что не будет переизбираться на пост спикера Палаты представителей. Он отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, являющийся республиканцем от штата Калифорния, хочет досрочно покинуть состав законодательного органа. Об этом политик сообщил своим однопартийцам. «Кевин Маккарти поделился с чиновниками из одной партии о намерениях досрочно покинуть американский законодательный орган после того, как большая часть нижней палаты проголосовала за его смещение с поста спикера», — пишет издание Politico со ссылкой на информированного источника. Его срок на месте представителя 20-го округа штата Калифорния в нижней палате заканчивается в январе 2025 года. Ранее Маккарти подтвердил, что не будет переизбираться на пост спикера Палаты представителей. Он отметил, что работа на посту спикера была для него большой честью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям