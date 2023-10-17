Захарова вспомнила слова Обамы после удара Израиля по больнице в Палестине

После удара Израиля по больнице в Палестине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь все видят, «насколько мир стал безопаснее благодаря американской политике», о чем ранее говорил бывший президент США Барак Обама. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока, вспоминаю неоднократно озвученный Бараком Обамой тезис о том, что мир стал намного безопаснее благодаря американской политике. Теперь мы все видим, насколько», —
Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице в Газе, погибло более 500 человек. После этого мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль, а в странах Ближнего Востока начались протесты.
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