Захарова вспомнила слова Обамы после удара Израиля по больнице в Палестине

18 октября 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что все видят, насколько «безопаснее» стал мир благодаря американской политике Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа После удара Израиля по больнице в Палестине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь все видят, «насколько мир стал безопаснее благодаря американской политике», о чем ранее говорил бывший президент США Барак Обама. Об этом она написала в своем telegram-канале. «С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока, вспоминаю неоднократно озвученный Бараком Обамой тезис о том, что мир стал намного безопаснее благодаря американской политике. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова. Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице в Газе, погибло более 500 человек. После этого мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль, а в странах Ближнего Востока начались протесты.

После удара Израиля по больнице в Палестине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь все видят, «насколько мир стал безопаснее благодаря американской политике», о чем ранее говорил бывший президент США Барак Обама. Об этом она написала в своем telegram-канале. «С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока, вспоминаю неоднократно озвученный Бараком Обамой тезис о том, что мир стал намного безопаснее благодаря американской политике. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова. Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице в Газе, погибло более 500 человек. После этого мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль, а в странах Ближнего Востока начались протесты.