17 октября 2023

Захарова вспомнила слова Обамы после удара Израиля по больнице в Палестине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Мария Захарова заявила, что все видят, насколько «безопаснее» стал мир благодаря американской политике Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

После удара Израиля по больнице в Палестине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь все видят, «насколько мир стал безопаснее благодаря американской политике», о чем ранее говорил бывший президент США Барак Обама. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока, вспоминаю неоднократно озвученный Бараком Обамой тезис о том, что мир стал намного безопаснее благодаря американской политике. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.

Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице в Газе, погибло более 500 человек. После этого мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль, а в странах Ближнего Востока начались протесты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После удара Израиля по больнице в Палестине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что теперь все видят, «насколько мир стал безопаснее благодаря американской политике», о чем ранее говорил бывший президент США Барак Обама. Об этом она написала в своем telegram-канале. «С ужасом слежу за новостями с Ближнего Востока, вспоминаю неоднократно озвученный Бараком Обамой тезис о том, что мир стал намного безопаснее благодаря американской политике. Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова. Израиль нанес авиаудар по баптистской больнице в Газе, погибло более 500 человек. После этого мировое сообщество обрушилось с критикой на Израиль, а в странах Ближнего Востока начались протесты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...