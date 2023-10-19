Глава МИД КНДР поделилась, что ждет от визита Лаврова в Пхеньян

Глава МИД КНДР выразила надежду на расширение связей с РФ после визита Лаврова

19 октября 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Власти КНДР оказали Лаврову теплый прием Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) ждут от визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова расширения отношений, которые приведут к улучшению благосостояния жителей двух стран. Об этом заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи на правительственном приеме в честь прибытия российской делегации. «Во время визита будут достигнуты удовлетворительные результаты. Они направлены на расширение двусторонних отношений, на улучшение благосостояния народов двух стран», — передает слова главы МИД КНДР Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК). Чхве Сон Хи горячо приветствовала Лаврова. Она отметила, что его визит проходит в рамках исторических договоренностей между лидерами КНДР и России. Сегодня, по ее словам, отношения двух стран устремлены в будущее и «подымаются на новый уровень». Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян 18 октября, сообщало RT. В МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне. МИД России ранее предупредило об угрозе ядерной войны на Корейском полуострове. Регулярные учения США рядом с Корейским полуостровом обостряют напряженность.

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) ждут от визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова расширения отношений, которые приведут к улучшению благосостояния жителей двух стран. Об этом заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи на правительственном приеме в честь прибытия российской делегации. «Во время визита будут достигнуты удовлетворительные результаты. Они направлены на расширение двусторонних отношений, на улучшение благосостояния народов двух стран», — передает слова главы МИД КНДР Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК). Чхве Сон Хи горячо приветствовала Лаврова. Она отметила, что его визит проходит в рамках исторических договоренностей между лидерами КНДР и России. Сегодня, по ее словам, отношения двух стран устремлены в будущее и «подымаются на новый уровень». Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян 18 октября, сообщало RT. В МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне. МИД России ранее предупредило об угрозе ядерной войны на Корейском полуострове. Регулярные учения США рядом с Корейским полуостровом обостряют напряженность.