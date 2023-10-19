Глава МИД КНДР поделилась, что ждет от визита Лаврова в Пхеньян

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) ждут от визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова расширения отношений, которые приведут к улучшению благосостояния жителей двух стран. Об этом заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи на правительственном приеме в честь прибытия российской делегации.
«Во время визита будут достигнуты удовлетворительные результаты. Они направлены на расширение двусторонних отношений, на улучшение благосостояния народов двух стран», — передает слова главы МИД КНДР Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).
Чхве Сон Хи горячо приветствовала Лаврова. Она отметила, что его визит проходит в рамках исторических договоренностей между лидерами КНДР и России. Сегодня, по ее словам, отношения двух стран устремлены в будущее и «подымаются на новый уровень».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Пхеньян 18 октября, сообщало RT. В МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.
МИД России ранее предупредило об угрозе ядерной войны на Корейском полуострове. Регулярные учения США рядом с Корейским полуостровом обостряют напряженность.
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