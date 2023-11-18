Сборная Франции поставила три рекорда в одном матче, забив 14 мячей Гибралтару

19 ноября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

В футбольном матче с Гибралтаром Франция забила рекордное количество голов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сборная Франции в матче с Гибралтаром на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) забила 14 голов и не пропустила ни одного. Так команда поставила сразу три рекорда в одном матче: рекорд по количеству голов, максимальный счет Франции и лучший результат в истории отборов на Евро. «Французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино)», — анализируют рекорды портал Championat.com . Сейчас сборная Франции с 21 очком занимает первое место в группе B. Команда набрала максимум возможных баллов по итогам семи матчей. Гибралтар после состязания занял последнее место с 0 очков. В сентябре футболист клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест. В начале октября в его крови нашли запрещенный препарат. Телеканал RT сообщал, что тренер сборной страны Дидье Дешам не знает, когда футболист вернется в состав команды.

Сборная Франции в матче с Гибралтаром на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) забила 14 голов и не пропустила ни одного. Так команда поставила сразу три рекорда в одном матче: рекорд по количеству голов, максимальный счет Франции и лучший результат в истории отборов на Евро. «Французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино)», — анализируют рекорды портал Championat.com. Сейчас сборная Франции с 21 очком занимает первое место в группе B. Команда набрала максимум возможных баллов по итогам семи матчей. Гибралтар после состязания занял последнее место с 0 очков. В сентябре футболист клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест. В начале октября в его крови нашли запрещенный препарат. Телеканал RT сообщал, что тренер сборной страны Дидье Дешам не знает, когда футболист вернется в состав команды.