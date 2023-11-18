18 ноября 2023

Сборная Франции поставила три рекорда в одном матче, забив 14 мячей Гибралтару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект Футбол в школе. Екатеринбург, мяч, футбол, физкультура на улице, урок физкультуры, физкультура, школа, футбольный мяч, проект футбол в школе
В футбольном матче с Гибралтаром Франция забила рекордное количество голов Фото:

Сборная Франции в матче с Гибралтаром на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) забила 14 голов и не пропустила ни одного. Так команда поставила сразу три рекорда в одном матче: рекорд по количеству голов, максимальный счет Франции и лучший результат в истории отборов на Евро.

«Французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино)», — анализируют рекорды портал Championat.com.

Сейчас сборная Франции с 21 очком занимает первое место в группе B. Команда набрала максимум возможных баллов по итогам семи матчей. Гибралтар после состязания занял последнее место с 0 очков.

В сентябре футболист клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест. В начале октября в его крови нашли запрещенный препарат. Телеканал RT сообщал, что тренер сборной страны Дидье Дешам не знает, когда футболист вернется в состав команды.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сборная Франции в матче с Гибралтаром на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) забила 14 голов и не пропустила ни одного. Так команда поставила сразу три рекорда в одном матче: рекорд по количеству голов, максимальный счет Франции и лучший результат в истории отборов на Евро. «Французы установили сразу три рекорда в одном матче — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче (ранее был матч Германия 13:0 Сан-Марино), крупнейшая победа в истории сборной Франции (ранее было 10:0 над Азербайджаном) и крупнейшая победа в истории отборов на Евро (также Германия 13:0 Сан-Марино)», — анализируют рекорды портал Championat.com. Сейчас сборная Франции с 21 очком занимает первое место в группе B. Команда набрала максимум возможных баллов по итогам семи матчей. Гибралтар после состязания занял последнее место с 0 очков. В сентябре футболист клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест. В начале октября в его крови нашли запрещенный препарат. Телеканал RT сообщал, что тренер сборной страны Дидье Дешам не знает, когда футболист вернется в состав команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...