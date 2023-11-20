Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , коиб, бюллетени, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
Сторонники проигравшего в выборах Массы высказались о страхах за страну Фото:

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы поделились страхами о будущем страны. Они заявили, что боятся роста безработицы и хаоса при новом лидере государства Хавьере Милея.

«Это будет хаос, мне кажется, что в провинциях даже более глубокий», — сказала Патрисия Моффа РИА Новости. По ее словам, жителей Аргентины ждет потеря работы, закрытие малого бизнеса и хаос.

Другая сторонница Массы Вивьяна рассказала, что не хочет постоянно бояться потерять работу. Она добавила, что при Милее людям придется платить за образование и они останутся без него, поскольку у них не будет на это средств.

На выборах президента Аргентины побеждает депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Это следует из данных подсчета 86,59% голосов. Его оппонент Масса признал победу Милея, он связался с новым лидером и пожелал ему удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о Хавьере Милее.

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Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы поделились страхами о будущем страны. Они заявили, что боятся роста безработицы и хаоса при новом лидере государства Хавьере Милея. «Это будет хаос, мне кажется, что в провинциях даже более глубокий», — сказала Патрисия Моффа РИА Новости. По ее словам, жителей Аргентины ждет потеря работы, закрытие малого бизнеса и хаос. Другая сторонница Массы Вивьяна рассказала, что не хочет постоянно бояться потерять работу. Она добавила, что при Милее людям придется платить за образование и они останутся без него, поскольку у них не будет на это средств. На выборах президента Аргентины побеждает депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Это следует из данных подсчета 86,59% голосов. Его оппонент Масса признал победу Милея, он связался с новым лидером и пожелал ему удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о Хавьере Милее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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