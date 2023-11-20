Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины поделились страхами

20 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Сторонники проигравшего в выборах Массы высказались о страхах за страну Фото: Анна Майорова © URA.RU Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы поделились страхами о будущем страны. Они заявили, что боятся роста безработицы и хаоса при новом лидере государства Хавьере Милея. «Это будет хаос, мне кажется, что в провинциях даже более глубокий», — сказала Патрисия Моффа РИА Новости. По ее словам, жителей Аргентины ждет потеря работы, закрытие малого бизнеса и хаос. Другая сторонница Массы Вивьяна рассказала, что не хочет постоянно бояться потерять работу. Она добавила, что при Милее людям придется платить за образование и они останутся без него, поскольку у них не будет на это средств. На выборах президента Аргентины побеждает депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Это следует из данных подсчета 86,59% голосов. Его оппонент Масса признал победу Милея, он связался с новым лидером и пожелал ему удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о Хавьере Милее.

Сторонники проигравшего выборы президента Аргентины Серхио Массы поделились страхами о будущем страны. Они заявили, что боятся роста безработицы и хаоса при новом лидере государства Хавьере Милея. «Это будет хаос, мне кажется, что в провинциях даже более глубокий», — сказала Патрисия Моффа РИА Новости. По ее словам, жителей Аргентины ждет потеря работы, закрытие малого бизнеса и хаос. Другая сторонница Массы Вивьяна рассказала, что не хочет постоянно бояться потерять работу. Она добавила, что при Милее людям придется платить за образование и они останутся без него, поскольку у них не будет на это средств. На выборах президента Аргентины побеждает депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Это следует из данных подсчета 86,59% голосов. Его оппонент Масса признал победу Милея, он связался с новым лидером и пожелал ему удачи. URA.RU приводило всю информацию, которая известна о Хавьере Милее.