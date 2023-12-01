МИД РФ призвал западных журналистов расследовать трагедию в Буче

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров призвал журналистов докопаться до правды в деле о трагедии в Буче Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные СМИ массово распространяли фейки о том, что российские военные якобы устроили «резню» в Буче в ходе спецоперации. Однако миру не показали списка пострадавших, не проведено никакого расследования, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Вот про Бучу пишете. Я обращаюсь к журналистам, интересующимся международными делами. Буча — апрель 2022 года: [западные СМИ] показали тела людей в центре улиц этого города, показали через двое суток, как ВС РФ оттуда ушли, назвали русских мясниками, [страны Запада] объявили пакет санкций — тоже один из предлогов, по которому украинцы отказались от мирных действий. Я с тех пор прошу об одном. Хорошо, прошло 1,5 года, никто ничего не расследует. Можно получить список фамилий, чьи тела были продемонстрированы в качестве тех, кто был убит?» — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье.

Глава МИД призвал журналистов провести расследование и докопаться до правды. «Затребуйте имена тех, чьи тела по телевидению британского ТВ показано», — резюмировал Лавров, комментируя ложные обвинения в адрес России.

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Западные СМИ массово распространяли фейки о том, что российские военные якобы устроили «резню» в Буче в ходе спецоперации. Однако миру не показали списка пострадавших, не проведено никакого расследования, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Вот про Бучу пишете. Я обращаюсь к журналистам, интересующимся международными делами. Буча — апрель 2022 года: [западные СМИ] показали тела людей в центре улиц этого города, показали через двое суток, как ВС РФ оттуда ушли, назвали русских мясниками, [страны Запада] объявили пакет санкций — тоже один из предлогов, по которому украинцы отказались от мирных действий. Я с тех пор прошу об одном. Хорошо, прошло 1,5 года, никто ничего не расследует. Можно получить список фамилий, чьи тела были продемонстрированы в качестве тех, кто был убит?» — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье. Глава МИД призвал журналистов провести расследование и докопаться до правды. «Затребуйте имена тех, чьи тела по телевидению британского ТВ показано», — резюмировал Лавров, комментируя ложные обвинения в адрес России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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