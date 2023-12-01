В список иноагентов попал двоюродный брат Немцова писатель Эйдман

01 декабря 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Изменения внесены 1 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минюст России включил в список иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана, который является двоюродным братом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Информация опубликована на сайте ведомства. «1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Игорь Эйдман*», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста РФ . Так же список пополнили: правозащитница Анастасия Буракова, объединение «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег». По данным Минюста, Эйдман открыто поддерживал ВСУ и распространял материалы и сообщения иностранных агентов. В настоящее время проживает за рубежом. Буракова выступала против спецоперации и также открыто распространяла информацию иноагентов на различных дискуссионных площадках. Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции и проводил мероприятия с участием иноагентов. Объединение под наименованием «Телеканал Дождь», внесено в реестр, так как является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей аналогичных организаций.

Минюст России включил в список иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана, который является двоюродным братом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Информация опубликована на сайте ведомства. «1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Игорь Эйдман*», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста РФ. Так же список пополнили: правозащитница Анастасия Буракова, объединение «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег». По данным Минюста, Эйдман открыто поддерживал ВСУ и распространял материалы и сообщения иностранных агентов. В настоящее время проживает за рубежом. Буракова выступала против спецоперации и также открыто распространяла информацию иноагентов на различных дискуссионных площадках. Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции и проводил мероприятия с участием иноагентов. Объединение под наименованием «Телеканал Дождь», внесено в реестр, так как является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей аналогичных организаций.