В список иноагентов попал двоюродный брат Немцова писатель Эйдман

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Изменения внесены 1 декабря Фото:

Минюст России включил в список иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана, который является двоюродным братом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Информация опубликована на сайте ведомства.

«1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Игорь Эйдман*», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста РФ. Так же список пополнили: правозащитница Анастасия Буракова, объединение «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег».

По данным Минюста, Эйдман открыто поддерживал ВСУ и распространял материалы и сообщения иностранных агентов. В настоящее время проживает за рубежом. Буракова выступала против спецоперации и также открыто распространяла информацию иноагентов на различных дискуссионных площадках. Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции и проводил мероприятия с участием иноагентов. Объединение под наименованием «Телеканал Дождь», внесено в реестр, так как является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей аналогичных организаций.

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Минюст России включил в список иностранных агентов писателя Игоря Эйдмана, который является двоюродным братом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Информация опубликована на сайте ведомства. «1 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Игорь Эйдман*», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста РФ. Так же список пополнили: правозащитница Анастасия Буракова, объединение «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег». По данным Минюста, Эйдман открыто поддерживал ВСУ и распространял материалы и сообщения иностранных агентов. В настоящее время проживает за рубежом. Буракова выступала против спецоперации и также открыто распространяла информацию иноагентов на различных дискуссионных площадках. Проект «Ковчег» выступал против специальной военной операции и проводил мероприятия с участием иноагентов. Объединение под наименованием «Телеканал Дождь», внесено в реестр, так как является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей аналогичных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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